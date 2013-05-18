الإعلام العربي يسبي نفسه لـ (فقاعة) آل مكتوم !

* كتب نصر المجالي

وإذ انفض سامر و”همروجة” منتدى دبي الإعلامي ألـ 12 في “فقاعة” محمد بن راشد “المكتوم”،، فإنني عجبت كيف لمن يدّعون قيادة الرأي العام العربي كيف “يهرولون خبباً خبباً” إلى هناك لضيافة الليلتين الفارهتين وحفلات السهر والمرج وما لذّ وطاب من موائد الطعام والشراب المحلل والمحرم وسهرات وجلسات “مستعرضات مستطيلات مكعبات” حتى مطلع الفجر، كيف يشطبون كرامتهم وكبريائهم حين يجلسون في الصفوف الثالثة والرابعة حتى الأخيرة وبعضهم تم دفشه إلى خارج صالات المنتدى لضيق المكان، بينما الصفوف الأولى محتلة لابن راشد وأبنائه وبناته وكهول وصبيان وفتيان وعيال وصبايا بنات آل مكتوم وخدمهم وحشمهم ومستشارهم ومطارزيتهم !،،، كيف يطير هؤلاء الإعلاميين كل هذه المسافات لمؤتمر إعلامي “إيلامي هلامي” في “ضيعة” ناطقها الإعلامي (شرطي أُمّي) برتبة فريق أول ولا مكان فيها للحرية إلا للروسيات والأوكرانيات والأوروبيات واللاتينيات وحتى الإفريقيات ومن رحم ربي من لَمَمِ و”سبايا ومحظيات” القصور والفيلل الفخمة واليخوت التي ترتكب خلف أسوارها وعلى سطح مياه الخليج اللازوردية كل “سفالات وصفقات” العالم الأخلاقية البهيمية بلا رادع أو وازع أو قيم أو ضمير .. ! … كَتَم الله أنفاسكم ،،، وتبّاً لكم كيف يمكن أن تباهون بصدق ما تكتبون وتستعرضون في صحفكم وفضائياتكم وإذاعاتكم ووسائل إعلامكم … فما أوقحكم … !