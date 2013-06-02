الحكومة الأردنية تغلق مئات المواقع الالكترونية

* كتب نصر المجالي

أقدمت الحكومة الأردنية الأحد على خطوة طال انتظارها مع جدل متصاعد لمحاصرة ما يسميه أردنيون “الفلتان الإعلامي اللامسؤول” الذي تمارسه العديد من المواقع الالكترونية التي تقدر بحوالي 900 موقع تم إنشاؤها بدون التزام بالقوانين المرعية في المملكة في مجال الإعلام المسؤول.

وقوبل القرار بردات فعل متفاوتة بين من قال انه “يقيد الحريات” وآخرون أيدوا ضرورة ضبط إيقاع المواقع الالكترونية والالتزام بالحرية المسؤولة والمعلومة الصحيحة”.

وتحت قبة البرلمان الأحد رد رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور على انتقاد نيابي بحجب بعض المواقع، فقال: ليس لدينا خيار لتطبيق القانون حيث لسنا في مجال تطبيق قانون ونتجاهل آخر.

وأضاف: اننا كنا منحنا مهلة ستة أشهر للمواقع الالكترونية لتصويب أوضاعها، ولكن فقط تم تسجيل 92 موقعاً، واكد ان القانون يلزم كل من ينشر اي شيء ان يكون مسؤولا عما ينشره.

وأشار الرئيس النسور: عملية التسجيل لدى وزارة الصناعة بسيطة جدا وغير مكلفة ماليا وتوجد اية شروط أو كفتاة مالية.

حجب حسب القانون

وأعلنت دائرة المطبوعات والنشر ان قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .

وكانت معلومات ذكرت ان مدير دائرة المطبوعات والنشر الاردنية فايز الشوابكة قرر الاحد، حجب 216 موقعا الكترونيا اخباريا بحجة عدم توفيق واضعها وقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته الاخيرة.

واكدت دائرة المطبوعات في بيان لها انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون.

لا تقييد للحريات

واضافت في البيان “فلم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير”.

وقال البيان ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون ، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية ، مشيرا الى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.

وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق اوضاع مواقعهم ليستمروا في اداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.

وجاء في كتاب ارسله مدير دائرة المطبوعات فايز الشوابكة الى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انه :”استنادا لاحكام المادة (49) فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته، قررت حجب المواقع المواقع الاكترونية الاخبارية الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من تاريخه”.

ومن جانبه، بعث مدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بكتاب الى شركات تزويد الانترنت،منها حجب المواقع مع نهاية دوام اليوم الاحد تنفيذا لقرار مدير دائرة المطبوعات.

ويشار إلى أن تعديلات قانون المطبوعات الاخيرة، عام 2012، قد ساوت بين المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الاخرى من حيث شروط الترخيص والعمل.

وتنص الفقرة (ز) من المادة (46) “على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر.”

وكان تعديل القانون اثار احتجاجا واسعا لدى العاملين في المواقع الالكترونية التي لا زال بعضها يرفض استقبال تعليقات القراء على الاخبار والمقالات احتجاجا على تعديلات القانون التي توصف بالمقيدة لحرية الانترنت.

تطبيق القانون بحذافيره

يذكر ان الشوابكة كان قال في محاضرة له بجامعة البترا تحت عنوان (المواقع الالكترونيه ومعدل المطبوعات والنشر) بانه لم يتم حجب اي موقع الكتروني وذلك لان رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور قد اعطى مهله لاصحاب المواقع الالكترونيه, مضيفا انه حين تنتهي هذه المهله سيقوم بتطبيق

القانون (بيد من حديد) وبحذافيره.

واكد الشوابكة انه سيحجب المواقع غير المرخصه ليس لان بينه وبين المواقع اي عداوه ولكن لانه قانون ويجب تطبيقه ولا يوجد معه اي صلاحيه للتهاون في تنفيذ هذا القانون.

ونوه الشوابكه الى ان عدد المواقع الالكترونيه المرصوده من قبل دائره المطبوعات والنشر يقارب الـ 900 موقع الكتروني وعدد المواقع المرخصه منهم هي 87 موقعا فقط اي بنسبة 18%’ من المواقع ، وانه وحتى هذه اللحظه يتعامل مع اصحاب لمواقع الالكترونيه المرخصه وغير المرخصه على انهم ابناء بلد واحده هدفهم الارتقاء بمستوى الاردن والحفاظ على مصالحه, لافنا الى انه لا يستطيع الشك في نوايا صاحب اي موقع الكتروني .

وفي محاضرته، كان الشوابكه قال انه سيتكلم وبشكل حصري عن علاقه قانون المطبوعات والنشر والمواقع الالكترونيه وكيفيه دخولها الى المطبوعات والنشر, شارحا “ان دائره المطبوعات والنشر من اقدم الدوائر الاعلاميه وجودا في المملكه الاردنيه الهاشميه حيث انها قد انشئت العام 1927 وكانت توصف بانها دائره رقابيه اكثر من انها اعلاميه حيث كانت تسند لها مهمات رقابيه كمراقبه الصحف والكتب المطبوعه والكتب الوارده بالاضافه الى جميع المطبوعات وكان لها ايضا دور منح التراخيص اللازمه لمراكز الدراسات ومراكز الابحاث ومنح التراخيص الى الصحف اليوميه والاسبوعيه والدوريه .. والمجلات بجميع اشكالها وسواء اكانت متخصصه ام غيرها.

تعادل الورقية والالكترونية

ونوه الشوابكة ان قانون المطبوعات والنشر المعمول به وضع سنه 1998 ‘ و طرآ عليه مؤخرا هو التعديل الذي طرآ عليه عام 2011 والذي افاد بمعامله المطبوعه الالكترونيه معامله المطبوعه الورقيه .. اي تم المساواه بين المطبوعه الورقيه والالكترونيه من حيث الشروط والقوانين وغيرها .

ولفت الشوابكه ان المشرع قد اشترط في معدله المطبوعات والنشر لعام 2011 على ان تسجل المواقع الالكترونيه في المطبوعات والنشر، وذلك لوجود رغبه لدى طرفي المعادله اي بوجود رغبه لدى الدوله الاردنيه ولدى اصحاب المواقع الالكترونيه وعلى اعتبار ان المواقع الالكترونيه ظاهره نتجت بسبب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي وثوره الاتصال.

واوضح الشوابكه في حديثه ان التسجيل في المطبوعات والنشر قبل الترخيص يمنح صاحب الموقع الالكتروني وموقعه ميزه بتطبيق قانون المطبوعات والنشر عليهم دون اللجوء الى قانون العقوبات او غيره من القوانين .. وبذلك يتم التفادي بطريقه او باخرى وخاصه من عقوبه الحبس او التوقيف المنصوص عليها خلافا لقانون العقوبات نتيجه ارتكاب اي جرم معين بنشر احدى المحظورات.

المادة 49

وفي الآتي نص التعديل الذي كان طرأ على قانون المطبوعات:

.. على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر:

أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.

2 – اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.

3 – يكون قرار المدير الصادر بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدة محكمة العدل العليا.

ب – اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية اذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية او منعها او مصادرة نسخها او اغلاق محل اصدارها او توزيعها فانه يتم حجب الموقع الالكتروني واغلاق مكاتب ادارته وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ذلك.

ج – تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.

د – على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر.

هـ–على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

و – لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.

ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر.